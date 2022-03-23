РКН составил административный протокол на "Яндекс.Еду"

Роскомнадзор за нарушение законодательства о персональных данных составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду.
"Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Ранее организация подтвердила факт утечки личных данных клиентов сервиса", - указано в сообщении.
Ресурс с данными утечки внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.