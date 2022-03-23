Час Земли 2022: час землян

Акция "Час Земли" пройдет в России 26 марта в 20:30 по местному времени. В этом году WWF России хочет напомнить — в сложные времена мы все, люди и миллионы других живых существ, должны заботиться друг о друге. Важно продолжать помогать тем, кто в этом нуждается, в том числе непрерывно поддерживать благотворительные организации.
Ежегодная экологическая акция Час Земли инициирована Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 2007 году. Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам «Час Земли», который в этом году пройдет 26 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей символически выключают свет и бытовые электроприборы.
«В “Час Земли” в этом году мы предлагаем задуматься, что общего у всех нас — землян. У нас только одна планета, и она принадлежит всем. Мы должны делать все, чтобы сохранить ее, даже в самые сложные времена. Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие “земляне”: миллионы видов живых существ. Мы должны заботиться друг о друге и о нашем общем доме в любой ситуации, — сказал Дмитрий Горшков, директор WWF России. — Акция проводится в России уже 14 лет. В этом году мы не планируем никаких крупных мероприятий, но сама акция очень важна для нас и для многих россиян, поэтому она состоится. В 20:30 мы выключим свет у себя дома и в офисе WWF России. Мы надеемся, что в этот час с нами будут тысячи неравнодушных людей».
Сейчас особенно важна поддержка благотворительных организаций. Каждый может помочь: например, подписаться на регулярные пожертвования, стать волонтером, помогать услугами и просто быть неравнодушным. Главное — сделать все возможное, чтобы все нуждающиеся в нашей помощи не остались без нее. Миссия WWF России — чтобы человек и природа жили в гармонии. И Фонд делает и будет делать все для выполнения всех обязательств по защите редких видов животных и сохранению природы России.
Присоединяйтесь к Часу Земли на 60.wwf.ru, продолжайте помогать:
26 марта в 20:30 по местному времени выключите свет и бытовые электроприборы на 1 час в знак неравнодушия к будущему нашей планеты;
Вспомните о том, что на этой планете живут и люди, и другие «земляне» — миллионы видов живых существ. Мы должны заботиться друг о друге. Особенно — в сложные времена;
Отметьте свой город на онлайн-карте Часа Земли на сайте https://60.wwf.ru/#map.
Также на сайте 60.wwf.ru можно помочь сохранить природу нашей страны и поддержать проект WWF России по оборудованию визит-центра в Лапландском заповеднике. Работа визит-центра с интерактивной экспозицией поможет донести до посетителей заповедника важность сохранения местной природы.