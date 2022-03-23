Час Земли 2022: час землян

«В “Час Земли” в этом году мы предлагаем задуматься, что общего у всех нас — землян. У нас только одна планета, и она принадлежит всем. Мы должны делать все, чтобы сохранить ее, даже в самые сложные времена. Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие “земляне”: миллионы видов живых существ. Мы должны заботиться друг о друге и о нашем общем доме в любой ситуации, — сказал Дмитрий Горшков, директор WWF России. — Акция проводится в России уже 14 лет. В этом году мы не планируем никаких крупных мероприятий, но сама акция очень важна для нас и для многих россиян, поэтому она состоится. В 20:30 мы выключим свет у себя дома и в офисе WWF России. Мы надеемся, что в этот час с нами будут тысячи неравнодушных людей».