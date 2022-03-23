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34 минуты назад

Невзоров раскрыл свое местонахождение

Попавший под следствие журналист Александр Невзоров находится за пределами России. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сам журналист в комментарии РБК подтвердил, что уехал из РФ.

«Я нахожусь за пределами Российской Федерации и действия российского законодательства», - сказал он.

Накануне СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Поводом стала публикация Невзорова в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) и YouTube с «заведомо ложной информацией об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». В сообщении СК отмечается, что Невзоров сопроводил публикации «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан», сделанными украинскими СМИ.

23 марта Невзоров опубликовал в своем телеграм-канале открытое обращение к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В нем он заявил, что статья УК «о фейках» противоречит закону о СМИ и 29 статье Конституции РФ, и попросил главу ведомства «закрыть это нелепое дело».

Общество,Видео,Александр Невзоров,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Верховный суд,
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