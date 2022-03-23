Стало известно насколько подорожают перелёты по России

В России цены на перелёты по стране в 2022 году вырастут более чем на 50%. Об этом, ссылаясь на исследование аналитиков «ВТБ Капитала», пишет «Прайм» в среду, 23 марта.
«Что будет с ценами на авиабилеты в 2022? Цены на билеты вырастут более чем на 50% в годовом выражении. Спрос на перелёты сократится на 20% год к году», — пишут аналитики.
Причины — подорожание керосина вдвое в рублях. Покупка топлива — треть расходов авиакомпаний.
«Ослабление рубля повысит цену лизинга в 1,5 раза — это ещё 1/3 всех расходов, т.к. большая часть воздушных судов в зарубежном лизинге», — добавили эксперты.