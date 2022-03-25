Россиянам предлагают «карточные» туры за границу

Туроператоры начали организовывать зарубежные поездки для оформления карт Visa и Mastercard. Предложения пользуются популярностью среди россиян, которые не намерены отказываться от путешествий за границу.

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Туристические агентства, чтобы не потерять клиентов, предлагают короткие туры в прилегающие к России страны, в которых можно получить карту международных платежных систем.

Ранее фирмы уже организовывали выезд в Европу на вакцинацию для состоятельных клиентов. Теперь, когда угроза коронавируса не актуальна, а небо в этом направлении закрыто, бизнес ищет новые пути заработка.

Естественно, остаются вопросы будут ли карты Visa и Mastercard, выпущенные зарубежными банками, работать на территории России, во сколько обойдется выпуск пластика и комиссия за конвертацию. Однако многие граждане готовы рискнуть.

На данный момент беспрепятственно получить карту международных провайдеров можно в близлежащих странах, среди которых Узбекистан, Армения, Казахстан, Грузия, Турция.

Туроператоры размещают на сайтах объявления о сборе групп для поездок. Стоимость такой путевки колеблется от 22 до 25 тысяч рублей. Например, тур в Ташкент обойдется россиянам в 23 тысячи рублей ($220). В цену входит трансфер, 2-3 ночи в отеле, подготовка документов в банк, медицинская страховка. Авиабилеты турист оплачивает отдельно.