Камчатская рыба станет доступной каждому россиянину

"Мы уверенно смотрим в будущее. Я могу точно сказать, что дальневосточные рыбаки, камчатские рыбаки могут полностью обеспечить потребности российского рынка. И, конечно, в самой востребованной красной рыбе, и в других видах водных биоресурсах", - уточнил Солодов.

По его словам, сейчас будут реализовываться меры на сдерживание цен, чтобы рыба была доступной. Кроме того, будут увеличены поставки на российский рынок. Солодов отметил, что на сдерживание цен сработает снижение административных барьеров и разработка новых транспортных потоков. Реализуемые меры будут способствовать увеличению объемов доступной рыбы в центральных регионах России. Глава региона уточнил, что у российских рыбаков сейчас есть определенные сложности, связанные с технической подготовкой к вылову и изменением логистических маршрутов. В конце января Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) сообщила, что производство филе и фарша минтая в России в 2021 году выросло на 52% по сравнению с показателями 2020 года. Не менее 26 тыс. тонн минтаевой продукции глубокой переработки было произведено на береговых заводах Дальнего Востока. Из-за этого общий объем производства достиг 150 тыс. тонн.