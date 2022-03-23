Nesquik и KitKat приостанавливают продажи в России

Швейцарская Nestle приостанавливает продажу в России продукции таких брендов, как Nesquik и KitKat. Об этом говорится в заявлении компании.

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В компании отметили, что намерены сосредоточить свою работу в России на "обеспечении населения основными продуктами питания, такими как детское питание и лечебное/больничное питание".

"Мы не рассчитываем получить прибыль или платить какие-либо налоги в обозримом будущем в России". - отметили в компании.

Ранее Nestle объявила о приостановке поставок в Россию некоторых второстепенных продуктов питания. Так, речь шла о брендах Nespresso (капсульные кофемашины для дома и кофе-капсулы) и S.Pellegrino (минеральная вода).