ВЦИОМ обнародовал данные о росте поддержки среди россиян СВО на Украине

Спецоперацию России на Украине поддерживает 74% россиян, что на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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«Решение о проведении специальной военной операции России в Украине скорее поддерживают 74% граждан России, по сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 п.п. Скорее не поддерживают операцию 17% (на 8 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

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При этом представление о целях специальной военной операции сформировалось и остается неизменным на протяжении двух последних недель.

«Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (46% опрошенных). Кроме того, считываются цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (19%), защитить население Донбасса (17%). О том, что цель специальной военной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 5% опрошенных», – следует из данных опроса.

Также больше половины россиян считают, что реализация предпринятых правительством России мер по стабилизации экономической ситуации в стране скорее позволит снизить негативные последствия санкций (61%), четверть считают, что скорее не позволит (24%). Еще 15% граждан затруднились ответить.

«В случае если в настоящее время в регионе их проживания состоятся массовые выступления протеста, принять участие в них готов каждый десятый россиянин (17.III – 10%). В январе текущего года о готовности участвовать в акциях протеста сообщали 17% опрошенных. Большинство россиян сообщили, что скорее всего не примут участия в подобных акциях (17.III - 85%)», – сказано в сообщении.

По данным на 17 марта, допускают, что в настоящее время в их населенном пункте возможны массовые акции протеста 18% россиян, три четверти считают, что массовые акции протеста маловероятны (17.III – 75%).

Опрос был проведен 25, 27 февраля, 3, 17 марта методом телефонного интервью среди 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.