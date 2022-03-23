ВЦИОМ: поддержка в России военной операции на Украине продолжает расти

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По данным ВЦИОМ, доля поддерживающих спецоперацию россиян по сравнению с 25 февраля выросла на 9 п.п. А доля респондентов, которые скорее не поддерживают, снизилась на 8 п.п., до 17%. Еще 9% затруднились ответить.

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При этом представление о целях спецоперации на Украине у россиян на протяжении двух последних недель остается неизменным. Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (46% опрошенных). Кроме того, респонденты заявляют о целях изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (19%), а также называют целью спецоперации защиту населения Донбасса (17%).

При этом 61% россиян считает, что реализация предпринятых правительством России мер по стабилизации экономической ситуации скорее позволит снизить негативные последствия санкций. Еще четверть уверены, что скорее не позволит (24%), а 15% затруднились ответить.

По сравнению с январем текущего года с 17% до 10% снизилась готовность россиян принимать участие в массовых акциях протеста. 85% опрошенных сообщили, что скорее всего не примут участия в подобных выступлениях.

По данным на 17 марта текущего года, допускают, что в настоящее время в их населенном пункте возможны массовые акции протеста 18% россиян, три четверти считают, что массовые акции протеста маловероятны (75%), отмечает ВЦИОМ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, заблокировав в том числе активы Банка России и некоторых российских кредитных организаций. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

В Россию запрещено поставлять наличные доллары и евро. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию. Об уходе с российского рынка или приостановке своей деятельности в России заявил ряд иностранных компаний, в том числе IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).