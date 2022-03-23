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45 минут назад

Новак назвал пять новых мер поддержки россиян

Ura.RuUra.Ru

В России вводят экономические меры по поддержке населения, которые коснутся топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления в Госдуме, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Вице-премьер Новак назвал пять основных экономических мер поддержки россиян
Фото: Ura.ruUra.ru

1. В России сокращается количество проверок и расширяются меры налогового стимулирования. Также ускорены и упрощены бюджетные процедуры, отметил Новак. Упростили процедуры госзакупок и закупок компаний с госучастием;

2. Создаются условия для обеспечения бесперебойной работы предприятий и выстраивания новых логистических и производственных цепочек. Правительство РФ выделит 40 млрд рублей на кредитную программу для пополнения оборотного капитала компаний. Также для промышленных и системообразующих предприятий предусмотрено льготное кредитование, оптимизация и расширение программ по импортозамещению и уменьшению стоимости логистики;

3. Создан «зеленый коридор» для импорта. Ввели запрет на возврат и реэкспорт ранее поставленного оборудования в ключевых отраслях, в том числе ТЭК;

4. Предусмотрено предотвращение закрытия предприятий для сохранения занятости сотрудников. Также запланировано проведение переобучения и расширение программ социального контракта;

5. Разрабатываются меры для сохранения иностранных предприятий, которые решили закрыться в России. Собственнику предлагают возобновить работу или продать долю.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции нанесли удар глобальной экономике, пишет «Ридус». Также он анонсировал меры для помощи населению. В России увеличатся прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса будет обеспечена предпринимательская свобода и поддержка инициатив, также будет снята регуляторная нагрузка и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании налаживали производство внутри страны и больше не зависели от Запада.

Общество,Александр Новак,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
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