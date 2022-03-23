В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
50 минут назад

Вирусолог допустил положительное влияние ограничения перелетов на пандемию

Lenta.ruLenta.ru

Ограничение авиасообщения с Россией может положительно повлиять на ситуацию с пандемией COVID-19. Об этом заявил профессор-вирусолог Александр Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Названы плюсы ограничения авиасообщений с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Появилась новая мутация стелс-омикрон. Это тоже одна из разновидностей, но они отличаются друг от друга. Могут возникнуть и варианты, измененные в худшую сторону — с тяжелым течением заболевания и большей скоростью распространения — или в меньшую», — объяснил он.

По словам специалиста, подвид появился в 60 странах мира, в том числе в Европе и США. Бутенко допустил, что ограничение перелетов в другие страны, где есть стелс-омикрон, может привести к тому, что в России его распространение будет не таким заметным.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказал предположение, что всплеск заражаемости стелс-омикроном в России может произойти до конца апреля. Он отметил, что высокий показатель заразности стелс-омикрона и антиковидные меры находятся в хрупком балансе, который легко нарушить.

Общество,Николай Крючков,Александр Бутенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители