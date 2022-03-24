В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
59 минут назад

СЖР призвал принять меры в отношении Google и YouTube за цензуру российских СМИ

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал российские власти принять меры в отношении компании Google и видеохостинга YouTube за цензуру отечественных СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

СЖР призвал принять меры в отношении Google и YouTube за цензуру российских СМИ
Фото: ReutersReuters

По его словам, СЖР подготовил обращения в министерство иностранных дел, Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор.

«Мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку. Мы — за свободный доступ к информации от СМИ, соблюдающих законы и нормы профессиональной деятельности», — сказал Соловьев.

При этом он отметил, что Союз не призывает к блокировке ресурсов Google и YouTube, однако цензура со стороны компании «должна иметь последствия по всем нормам российского законодательства».

Ранее Роскомнадзор призвал компанию Google снять ограничения с заблокированных Youtube-каналов российских СМИ. Ведомство заявляло, что зафиксировало 54 факта применения ограничений в отношении российских каналов на платформе.

Последние новости
Общество,Владимир Соловьев,Роскомнадзор,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители