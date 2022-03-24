СЖР призвал принять меры в отношении Google и YouTube за цензуру российских СМИ

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал российские власти принять меры в отношении компании Google и видеохостинга YouTube за цензуру отечественных СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, СЖР подготовил обращения в министерство иностранных дел, Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор.

«Мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку. Мы — за свободный доступ к информации от СМИ, соблюдающих законы и нормы профессиональной деятельности», — сказал Соловьев.

При этом он отметил, что Союз не призывает к блокировке ресурсов Google и YouTube, однако цензура со стороны компании «должна иметь последствия по всем нормам российского законодательства».

Ранее Роскомнадзор призвал компанию Google снять ограничения с заблокированных Youtube-каналов российских СМИ. Ведомство заявляло, что зафиксировало 54 факта применения ограничений в отношении российских каналов на платформе.