Эколог оценил опасность лесных пожаров летом 2022 года

В пожароопасный сезон 2022 года крупные пожары могут возникнут даже в густонаселенных регионах страны. Об этом заявил руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.

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Он отметил, что этот пожароопасный сезон по совокупности факторов будет сложнее предыдущего, хотя тот был рекордным за всю историю наблюдения.

— Складывается очень много факторов, например, нарастающее изменение климата. То есть пожароопасный сезон становится все более длинным. Плюс очень многие вещи не исправлены в системе охраны лесов от пожаров, — отметил он в комментарии НСН.

При этом эксперт добавил, что санкции не сильно повлияют на лесоохранную отрасль. Снаряжение и экипировка не очень сильно зависимы от санкционных ограничений, поскольку они в основном закупаются в рамках нацпроекта «Экология», по которому приоритет отдается российским поставщикам. Кроме того, в этом году большая часть техники либо закуплена, либо контракты по ней уже заключены.