Минздрав России выступил с предложением единовременно выплачивать врачам до 2 млн рублей

«Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами РФ, <…> в размере: 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа», – говорится в тексте проекта.