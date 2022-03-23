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1 час назад

За работу в Арктике врачам предложили платить подъемные 2 млн рублей

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Минздрав России выступил с предложением единовременно выплачивать врачам до 2 млн рублей, если они приедут работать в сельские населенные пункты и поселки на территории ДФО, Крайнего Севера и Арктики. Соответствующий проект постановления появился на портале проектов нормативно-правовых актов.

Минздрав России выступил с предложением единовременно выплачивать врачам до 2 млн рублей
Фото: Федерал ПрессФедерал Пресс

«Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами РФ, <…> в размере: 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа», – говорится в тексте проекта.

Помимо указанных территорий в ведомстве предлагают установить выплаты для медработников, которые приедут работать в удаленные и труднодоступные территории. Врачам предусмотрена выплата в размере 1,5 млн, а фельдшерам, акушерам и медсестрам 750 тыс. рублей.

Отмечается, что работники обязуются отработать на указанных местах 5 лет. Если увольнение произойдет досрочно, часть денег придется вернуть.

Общество,Минздрав РФ,
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