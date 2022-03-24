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33 минуты назад

Россияне признались в покупке товаров «на черный день»

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Около 25 процентов россиян пытались закупить товары про запас, а 75 процентов заявили, что не хотят поддаваться панике. Об этом рассказали эксперты сервиса SuperJob, сообщает «РБК».

Россияне признались в покупке товаров «на черный день»
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

Россияне, не купившие товаров впрок, объяснили свое решение тем, что «еще коронавирусную гречку не доели». Больше всего к приобретению продуктов «на черный день» склонны респонденты старше 45 лет — таких оказалось 27 процентов. Россияне с доходом свыше 80 тысяч рублей оказались в числе тех, кто реже всего делал покупки про запас, — доля в этом сегменте составила 21 процент.

Наибольшей популярностью среди россиян пользовались макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе и мука — к закупке подобных товаров прибегли 44 процента. 16 процентов респондентов скупали бытовую химию, 14 процентов — предметы личной гигиены, 12 процентов — все привычные товары, 10 процентов — лекарства, а восемь процентов признались, что приобретали все подряд. Наименее всего граждан заинтересовали электроника и бытовая техника, автозапчасти и косметика — на такие товары пришлось всего три процента покупателей.

Ранее в марте сообщалось, что россияне в период с 28 февраля по 13 марта скупили месячный запас лекарств. Граждане приобрели 270,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов на сумму 98,6 миллиарда рублей. Этот показатель сопоставим с результатами продаж за весь январь 2022 года, когда россияне купили 288 миллионов упаковок за 100 миллиардов рублей.

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