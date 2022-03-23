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1 час назад

Южная Корея возобновляет безвизовый режим с Россией с 1 апреля

Российская ГазетаРоссийская Газета

Южная Корея приняла решение возобновить безвизовый режим посещения для 25 стран мира, включая Россию. Соответствующую ноту представители Республики Корея передали в МИД РФ.

С1 апреля граждане РФ могут въезжать в Республику Корея без визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первоначально информация появилась на веб-сайте Южно-Сахалинской канцелярии Генерального консульства РК во Владивостоке. В заявлении говорится, что "по решению Правительства РК с 01.04.2022 года 00:00 часов для 25 стран, включая РФ, отменяется приостановка безвизового режима, введенная в связи с распространением COVID-19". Отмечено, что с 1 апреля граждане РФ могут въезжать в Республику Корея без визы, оформив электронное разрешение на въезд (K-ETA). Правда на настоящий момент дата начала приема заявлений на получение электронного разрешения на въезд не определена, а более подробную информацию предложено искать на сайте K-ETA.

Источник "Российской газеты" в государственных структурах РФ подтвердил данную информацию, заявив, что "официальные представители Республики Корея уже передали соответствующую ноту в МИД Российской Федерации".

Таким образом можно надеяться, что в ближайшее время свободный порядок посещения Кореи возобновится. До приостановки соглашения о безвизовом посещении из-за COVID-19 россияне, которые прибывали в Корею в деловые поездки или с туристическими целями, могли находиться до 60 суток.

Отметим, что с 21 марта Южная Корея отменила и обязательный семидневный карантин для тех, кто въезжает в страну из зарубежья. Правда это касалось только тех, кто вакцинирован признанными ВОЗ препаратами, к коим российские вакцины не относятся. С другой стороны, по информации других источников "РГ", корейцы сейчас рассматривают вопрос и о признании российской вакцины "Спутник-V".

Общество,МИД России,ВОЗ,
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