Россияне начали менять подержанные автомобили на квартиры

Из-за резкого роста цен автовладельцы начали публиковать объявления об обмене своих машин с пробегом на недвижимость, выяснила «Газета.Ru». Согласно опубликованным объявлениям на сайтах «Авито» и «Авто.ру», автомобили к обмену предлагаются в Перми, Махачкале, Подмосковье, Славянске-на-Кубани, Новом Уренгое и многих других городах.

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В объявлениях заявители указывают, что готовы обменять свой транспорт на гаражи, земельные участки, частные дома и квартиры. Недвижимость при этом должна соответствовать по номинальной цене заявленной стоимости автомобиля, указывают авторы объявлений.

Такие предложения риелторы называют это «экзотическим явлением» на рынке недвижимости, но соглашаются с логикой продавцов.