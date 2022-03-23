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32 минуты назад

Лавров заявил, что у россиян есть здоровье, дух и воля, чтобы защитить свою страну

ТАССТАСС

Россияне обладают и здоровьем, и духом, и волей, чтобы защитить свою страну и обеспечить ее безопасность. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

Лавров: россияне обладают и здоровьем, и духом, и волей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах", - сказал министр.

Общество,Сергей Лавров,МГИМО,
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