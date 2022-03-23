5 109 человек госпитализировали с COVID в России

5 109 человек госпитализировали за минувшие сутки с коронавирусом в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в стране выявлено 26 826 новых случаев инфекции, общее число зараженных достигло 17 664 621.

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Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+1431), Свердловской области (+1343) , Москве (+1306), Ростовской (+1008) и Воронежской (+988) областях.

Выздоровели еще 70 622 пациента, всего за время пандемии коронавирусом переболели 16 417 422 жителя России. Умерли еще 429 человек, всего в стране зафиксировано 365 802 летальных исхода.