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49 минут назад

5 109 человек госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

5 109 человек госпитализировали за минувшие сутки с коронавирусом в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в стране выявлено 26 826 новых случаев инфекции, общее число зараженных достигло 17 664 621.

5 109 человек госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+1431), Свердловской области (+1343) , Москве (+1306), Ростовской (+1008) и Воронежской (+988) областях.

Выздоровели еще 70 622 пациента, всего за время пандемии коронавирусом переболели 16 417 422 жителя России. Умерли еще 429 человек, всего в стране зафиксировано 365 802 летальных исхода.

По данным на 18 марта в России полную вакцинацию прошли 84 914 186 человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 51,7%.

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