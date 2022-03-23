В Минздраве исключили дефицит детских жаропонижающих средств

Дефицита жаропонижающих для детей в России нет, сообщили в Минздраве. Отмечается, что у дистрибьютеров и в аптечных сетях находятся 7,5 млн упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2,3 млн упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа.

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В пресс-службе министерства подчеркнули, что поставки препаратов продолжаются по графику, в том числе - иностранными производителями. Например, с начала 2022 года в гражданский оборот введено уже 3,3 млн упаковок препарата "Нурофен для детей".

Из-за ажиотажного спроса лекарства временно пропали на полках аптек, но в ближайшие дни они снова появятся в продаже. Их просто не успевают завозить.

"Ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора", - заключили в ведомстве.