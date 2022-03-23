В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
55 минут назад

В Минздраве исключили дефицит детских жаропонижающих средств

Российская ГазетаРоссийская Газета

Дефицита жаропонижающих для детей в России нет, сообщили в Минздраве. Отмечается, что у дистрибьютеров и в аптечных сетях находятся 7,5 млн упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2,3 млн упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа.

В Минздраве исключили дефицит детских жаропонижающих средств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе министерства подчеркнули, что поставки препаратов продолжаются по графику, в том числе - иностранными производителями. Например, с начала 2022 года в гражданский оборот введено уже 3,3 млн упаковок препарата "Нурофен для детей".

Из-за ажиотажного спроса лекарства временно пропали на полках аптек, но в ближайшие дни они снова появятся в продаже. Их просто не успевают завозить.

"Ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора", - заключили в ведомстве.

Между тем, по данным Росздравнадзора, на 22 марта, в гражданском обороте в детской дозировке находятся 6,4 млн упаковок "Нурофена для детей", 152 тысячи упаковки "Ибупрофена АКОС", почти один млн "Ибупрофена", более 600 тысячи упаковок "Детского панадола", более 1,5 млн упаковок детского парацетомола и 220 тысяч упаковок "Эффералгана".

Общество,Росздравнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители