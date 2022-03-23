Госдума приняла закон о возможности полного госфинансирования дебютных фильмов

Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект о возможности полного государственного финансирования дебютных художественных и документальных фильмов российского производства.

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Как отмечается в пояснительной записке, сейчас законом "О государственной поддержке кинематографии РФ" предусмотрено, что госфинансирование производства национального фильма, как правило, не может превышать 70% сметной стоимости его производства.

Принятый закон предусматривает возможность стопроцентного государственного финансирования производства и проката дебютных художественных, документальных и анимационных фильмов режиссеров - выпускников профильных государственных вузов в течение пяти лет после получения ими высшего образования. Также такую возможность предлагается предоставлять для документальных, в том числе научно-популярных фильмов, уникальных авторских анимационных фильмов (в исключительных случаях с учетом художественной и культурной значимости проекта) и иных фильмов.

В кабмине считают, что закон позволит увеличить количество дебютных национальных фильмов, расширить спектр освещаемых режиссерами-документалистами социальных и общекультурных проблем, "а также стимулировать художественное разнообразие и авторские техники производства уникальных анимационных фильмов".