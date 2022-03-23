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1 час назад

Госдума приняла закон о возможности полного госфинансирования дебютных фильмов

ТАССТАССиещё 1

Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект о возможности полного государственного финансирования дебютных художественных и документальных фильмов российского производства.

Госдума приняла закон о возможности полного госфинансирования дебютных фильмов
Фото: Unsplash Unsplash

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас законом "О государственной поддержке кинематографии РФ" предусмотрено, что госфинансирование производства национального фильма, как правило, не может превышать 70% сметной стоимости его производства.

Принятый закон предусматривает возможность стопроцентного государственного финансирования производства и проката дебютных художественных, документальных и анимационных фильмов режиссеров - выпускников профильных государственных вузов в течение пяти лет после получения ими высшего образования. Также такую возможность предлагается предоставлять для документальных, в том числе научно-популярных фильмов, уникальных авторских анимационных фильмов (в исключительных случаях с учетом художественной и культурной значимости проекта) и иных фильмов.

В кабмине считают, что закон позволит увеличить количество дебютных национальных фильмов, расширить спектр освещаемых режиссерами-документалистами социальных и общекультурных проблем, "а также стимулировать художественное разнообразие и авторские техники производства уникальных анимационных фильмов".

Как сообщал ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такая субсидия из бюджета "станет хорошим стартовым капиталом для молодых авторов, которым всегда непросто найти средства на проекты". Он также отметил, что документальные и анимационные фильмы не приносят таких доходов, как коммерческое кино, даже не всегда окупаются. Тем не менее, по словам Мишустина, они также нуждаются в поддержке, поскольку являются значимой частью "отечественного кинематографа", аудитория такие фильмы "ценит за аналитический подход и новые знания, а также за свежий взгляд на важные события, расширяющие кругозор".

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