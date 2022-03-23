В Госдуме продвигается идея запрета на возвращение тем, кто поспешил покинуть родину.

- Я надеюсь, что все-таки никакого запрета на возвращение для тех, кто сейчас уехал, не будет, - говорит звездный адвокат Сергей Жорин. - Потому что в данном случае это будет как минимум определенное ограничение, а как максимум - нарушение конституционных прав, в частности права на свободное перемещение. Те или иные граждане, которые уехали, действуют в рамках законодательства, они это сделали в соответствии с законом, который разрешает выезд за границу, и на основании тех документов, которые официально получили на территории РФ (тот же загранпаспорт). Я думаю, что эти заявления носят популистский характер. Но сейчас нельзя исключать того, что любая, даже самая странная инициатива может быть реализована. Остается надеяться, что как раз эта инициатива останется на словах. Тем более что для ее воплощения в жизнь придется провести очень серьезную работу: надо будет принять как отдельные правовые акты по этому поводу, так и внести изменения в уже существующие нормативно-правовые акты. Но поскольку у нас военное положение не объявлено и, как уверяет руководство страны, этого делать не планируется, то таких вот категоричных запретов быть не должно. Это было бы излишним.