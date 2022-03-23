В Госдуме продвигается идея запрета на возвращение тем, кто поспешил покинуть родину.

В Госдуме все увереннее продвигается идея о том, чтобы запретить возвращение в страну тем, кто в период спецоперации поспешил покинуть родину. Прежде всего речь идет о звездах. Многие из них уехали за границу...
Так, Чулпан Хаматова, которая внезапно исчезла из поля зрения, вдруг объявилась в Латвии. Как оказалось, актриса (которая, между прочим, возглавляет фонд «Подари жизнь») болезненно восприняла спецоперацию на Украине и предпочла покинуть Москву. Поселилась в деревне под Ригой. Призналась, что работы у нее в Прибалтике нет и не предвидится, а сбережений хватит только на три-четыре месяца. Что потом? Возвращаться обратно? Вполне возможно, что уже и не получится, поскольку в Госдуме очень хотят запретить обратный въезд в Россию тем, кто ее покинул в нынешнее тяжелое время.
Первым с такой инициативой выступил депутат Султан Хамзаев. А на днях эту идею горячо поддержал первый зампред Комитета ГД по обороне Андрей Красов. Звезд, которые уехали из России, он назвал предателями, которые выбрали «западный мирок, зеленые фантики». Мол, всех их надо теперь объявить персонами нон грата, не пускать на родину и перекрыть любую возможность зарабатывать в РФ концертами, съемками в фильмах и т. д. Депутат пообещал, что в ближайшее время такой вариант «отделения зерен от плевел» будет вынесен на широкое обсуждение в Госдуме. Неизвестно, встревожены ли таким поворотом событий перебравшиеся в Прибалтику Эммануил Виторган и та же Чулпан Хаматова, поселившиеся в Париже Рената Литвинова и Земфира, отбывшие в США Валерий Леонтьев и Кристина Орбакайте и неприлично задержавшиеся на отдыхе в Израиле Иван Ургант, Ксения Собчак и Максим Галкин с Аллой Пугачевой... Но явно встревожен, например, оставшийся в России политаналитик, телеведущий Николай Сванидзе:
- Ничего хорошего в идее «не пущать» тех, кто уехал, я не вижу. Плохая идея! Давайте тогда вообще всех не пускать, кто по каким-либо причинам пересек границу РФ, даже если эти причины не связаны с политическими взглядами. Потому что как мы разберемся, кто и почему уехал. Выехал за пределы своей страны - домой не возвращайся! Ну и что из этого выйдет?! Ничего хорошего. Я считаю, что эта инициатива - чистой воды популизм. Некоторые просто бегут впереди паровоза, пытаются перед начальством выслужиться.
- Я надеюсь, что все-таки никакого запрета на возвращение для тех, кто сейчас уехал, не будет, - говорит звездный адвокат Сергей Жорин. - Потому что в данном случае это будет как минимум определенное ограничение, а как максимум - нарушение конституционных прав, в частности права на свободное перемещение. Те или иные граждане, которые уехали, действуют в рамках законодательства, они это сделали в соответствии с законом, который разрешает выезд за границу, и на основании тех документов, которые официально получили на территории РФ (тот же загранпаспорт). Я думаю, что эти заявления носят популистский характер. Но сейчас нельзя исключать того, что любая, даже самая странная инициатива может быть реализована. Остается надеяться, что как раз эта инициатива останется на словах. Тем более что для ее воплощения в жизнь придется провести очень серьезную работу: надо будет принять как отдельные правовые акты по этому поводу, так и внести изменения в уже существующие нормативно-правовые акты. Но поскольку у нас военное положение не объявлено и, как уверяет руководство страны, этого делать не планируется, то таких вот категоричных запретов быть не должно. Это было бы излишним.