Украинских беженцев размещают в санаториях Беларуси

Около двух тысяч украинских беженцев прибыли в Беларусь. Некоторые решили остаться, просят помочь с поиском работы, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Ирина приехала в Беларусь с детьми. С собой практически ничего не взяли. Теперь их временный дом – гомельский санаторий. Там для них приготовлена отдельная комната.

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«Обустроились хорошо. Очень много вещей нам предоставили. От детского белья до футболок и кофт. Деток кормят очень хорошо. Много конфет, которые детки давно не видели», – рассказывает Ирина.

Ирина готова остаться в Беларуси. Как и молодая украинская пара, которая живет в соседней комнате.

«Предлагают тут уже: если хотите, можете здесь остаться, готовы предоставить вакансии с предоставлением жилья, общежития. Две-три профессии, в последнее время я работал механиком», – отметил беженец Илья Градченко.

Семья готовится стать родителями. Сотрудники санатория помогли найти для молодой мамы профильного врача в регионе. Ксению осмотрели медики, поставили на учет. Девушка будет рожать в Беларуси. Причем бесплатно.

«Срок 23 недели. Ждем девочку, надеюсь, все будет хорошо», – говорит Ксения Градченко.

Это будет второй ребенок у молодой семьи. Их старший сын пятилетний Алеша нашел в санатории новых друзей. Рисунки мальчика, радуются родители, стали позитивными и красочными. Комфортная обстановка в Беларуси помогает быстро восстановиться.

«В первый день, как приехали сюда, быстро уснули. Ребенок вырубился, спал спокойно. Главное, что мы не на улице», – говорит Ксения.

В гомельском санатории сейчас проживают около 80 беженцев с Украины. Там они на полном обеспечении.

«В первую очередь, накормить, напоить, спать уложить. Потом посмотреть, если у них есть какие-то проблемы со здоровьем, то надо оказать помощь на безвозмездной основе», – отмечает директор санатория «Машиностроитель» Наталья Звенигородская.

Сотрудники здравницы помогают беженцам созвониться с близкими. Для них важно услышать голос родных.

Беженцев с Украины принимают и другие здравницы Беларуси. В Гомельской области таких три санатория. К ним добавилось и общежитие Мозырьского нефтеперерабатывающего завода, где теперь живут около 40 украинцев.