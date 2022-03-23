Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России

Приложение онлайн-кинотеатра Netflix стало недоступно для пользователей из России в App Store и Google Play. Внимание на это обратило ТАСС.
Если ввести Netflix в поисковой строке App Store или Google Play, оригинальное приложение найти не удастся.
В Netflix пока не прокомментировали удаление приложений.
На фоне украинского кризиса в Netflix объявили о приостановке работы в России.
Сообщалось, что действующие подписки российских пользователей будут работать до следующего периода оплаты.
Также Netflix приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми сервис работал с российскими продюсерами. В их числе - «Анна К» (современная трактовка «Анны Карениной»), психологическая драма «Петля» с Александром Петровым и сериал «Ничего особенного» о молодом актере, который стал помогать людям с особенностями развития.
Из-за действий России на Украине Disney, Warner Bros. и Sony прекратили выпускать свои фильмы в российском прокате, начиная с «Я краснею» от Pixar, ближайших фильмов Marvel и «Бэтмена».