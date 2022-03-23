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1 час назад

Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России

Мария Иванова

Приложение онлайн-кинотеатра Netflix стало недоступно для пользователей из России в App Store и Google Play. Внимание на это обратило ТАСС.

Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России
Фото: ReutersReuters

Если ввести Netflix в поисковой строке App Store или Google Play, оригинальное приложение найти не удастся.

В Netflix пока не прокомментировали удаление приложений.

На фоне украинского кризиса в Netflix объявили о приостановке работы в России.

Сообщалось, что действующие подписки российских пользователей будут работать до следующего периода оплаты.

Также Netflix приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми сервис работал с российскими продюсерами. В их числе - «Анна К» (современная трактовка «Анны Карениной»), психологическая драма «Петля» с Александром Петровым и сериал «Ничего особенного» о молодом актере, который стал помогать людям с особенностями развития.

Из-за действий России на Украине Disney, Warner Bros. и Sony прекратили выпускать свои фильмы в российском прокате, начиная с «Я краснею» от Pixar, ближайших фильмов Marvel и «Бэтмена».

Общество,Интернет,Анна Каренина,Александр Петров,Walt Disney,Netflix,Google,
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