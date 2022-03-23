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10 минут назад

Прощальный баннер появился напротив американского посольства в Москве

Елена Прошина

На здании напротив американского посольства в Москве появился баннер с надписью: «Ты кто такой? Давай, до свидания!». Послание адресовано компаниям, временно ушедшим из России или приостановившим свою деятельность на территории страны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Прощальный баннер появился напротив американского посольства в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На баннере изображен знаменитый персонаж, олицетворяющий Америку, дядя Сэм, а также логотипы ушедших из России компаний, таких, как «Макдональдс», «Старбакс», СК и другие. Крупными буквами на плакате красуются строчки из известной песни рэпера Тимати: «Ты кто такой? Давай, до свидания!». Кто разместил баннер, пока неизвестно.

Ранее красно-белые наклейки с фразой «Давай, до свидания!» появились разных районах столицы на зданиях магазинов и кафе, временно ушедших из России. В частности, неизвестные разместили наклейки над «Макдональдсом» на проспекте Мира, а также на дверях «Старбакса» на Арбате и магазина Cartier в Столешниковом переулке.

Общество,Тимати,McDonald's,Starbucks,
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