Прощальный баннер появился напротив американского посольства в Москве

На здании напротив американского посольства в Москве появился баннер с надписью: «Ты кто такой? Давай, до свидания!». Послание адресовано компаниям, временно ушедшим из России или приостановившим свою деятельность на территории страны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На баннере изображен знаменитый персонаж, олицетворяющий Америку, дядя Сэм, а также логотипы ушедших из России компаний, таких, как «Макдональдс», «Старбакс», СК и другие. Крупными буквами на плакате красуются строчки из известной песни рэпера Тимати: «Ты кто такой? Давай, до свидания!». Кто разместил баннер, пока неизвестно.