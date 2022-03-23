ФАС проверит законность подорожания бумаги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о начале проверки обоснованности увеличения цен на бумагу. Цена на продукцию значительно изменилась за последние недели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», - говорится в заявлении антимонопольного регулятора.

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В среднем пачка офисной бумаги из 500 листов стоила в России в конце прошлого года 250-300 рублей. Сегодня стоимость одной пачки подскочила до 800-1000 рублей, но и при этой цене найти бумагу в продаже очень сложно. Ряд торговых организаций отпускают в одни руки не более двух пачек, а поставщики канцтоваров ограничивают заявки 10-15 пачками.

Как сообщали СМИ, сложности в отрасли возникли после введения западных санкций. Так, 7 марта временно перестал работать комбинат в Светлогорске, принадлежащий американской компании. Чуть позже руководство комбината в Сыктывкаре заявило, что возникли проблемы с поставкой химикатов и запчастей. Комбинат в Краснокамске прекратил отпускать продукцию из-за сложностей с поставкой реагентов из Финляндии. Все предприятия отрасли столкнулись с прекращением импорта также финских отбеливающих реагентов. На этом фоне происходит повышение цены на бумагу.