ФАС проверит законность подорожания бумаги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о начале проверки обоснованности увеличения цен на бумагу. Цена на продукцию значительно изменилась за последние недели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», - говорится в заявлении антимонопольного регулятора.
В среднем пачка офисной бумаги из 500 листов стоила в России в конце прошлого года 250-300 рублей. Сегодня стоимость одной пачки подскочила до 800-1000 рублей, но и при этой цене найти бумагу в продаже очень сложно. Ряд торговых организаций отпускают в одни руки не более двух пачек, а поставщики канцтоваров ограничивают заявки 10-15 пачками.
Как сообщали СМИ, сложности в отрасли возникли после введения западных санкций. Так, 7 марта временно перестал работать комбинат в Светлогорске, принадлежащий американской компании. Чуть позже руководство комбината в Сыктывкаре заявило, что возникли проблемы с поставкой химикатов и запчастей. Комбинат в Краснокамске прекратил отпускать продукцию из-за сложностей с поставкой реагентов из Финляндии. Все предприятия отрасли столкнулись с прекращением импорта также финских отбеливающих реагентов. На этом фоне происходит повышение цены на бумагу.
«Вести Подмосковья» писали, что ФАС проверяет цепочку поставок сахара от производителей до магазинов. Мероприятия затронут не только производителей сахара и торговые сети, но и всех посредников. Власти стремятся ликвидировать сложившийся дефицит товара. Отсутствие сахара на полках магазинов связывается с возникшим в последнее время ажиотажным спросом на товар.