Вслед за сахаром и бумагой началась охота на жаропонижающие препараты

В российских аптеках и маркетплейсах значительно уменьшились запасы жаропонижающих средств.

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Так, исчезают лекарства от высокой температуры и обезболивающие препараты зарубежного производства. В частности, раскупают сиропы для детей с жаропонижающим эффектом.

По мнению Николая Беспалова, директора по развитию аналитической компании RNC Pharma, в РФ производят различные аналоги парацетамола и ибупрофена, однако детский сироп "Нурофен" занимает 88% рынка и заменить его можно, но для этого понадобится время.

Врачи считают, что такие лекарства могут заменяться дженериками, например, индийского и польского производства.