Вслед за сахаром и бумагой началась охота на жаропонижающие препараты

В российских аптеках и маркетплейсах значительно уменьшились запасы жаропонижающих средств.
Так, исчезают лекарства от высокой температуры и обезболивающие препараты зарубежного производства. В частности, раскупают сиропы для детей с жаропонижающим эффектом.
По мнению Николая Беспалова, директора по развитию аналитической компании RNC Pharma, в РФ производят различные аналоги парацетамола и ибупрофена, однако детский сироп "Нурофен" занимает 88% рынка и заменить его можно, но для этого понадобится время.
Врачи считают, что такие лекарства могут заменяться дженериками, например, индийского и польского производства.
Так, Владимир Петров, главный внештатный фармаколог Минздрава, отметил, что медик должен при выписывании лекарств указывать название действующего вещества. Таким образом, любой фармацевт сможет предложить медикамент, по свойствам аналогичный дефицитным. Об этом пишет РБК.