В России выросло число вакансий в сельском хозяйстве

Количество вакансий в сфере сельского хозяйства в России выросло на 27% в январе-марте 2022 года. Об этом сообщается в исследовании "Авито Работа".

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"В январе-марте 2022 года количество вакансий в группе профессий "Производство, сырье, сельское хозяйство" по всей стране увеличилось на 27%. Наибольший рост предложений зафиксирован в Саратове (+50% год к году), далее следуют Оренбург (+36%) и Ставрополь (+30%). Во второй половине марта на платформе "Авито Работа" количество активных соискателей выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в аналитике компании.

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По всей России начинается весенняя кампания - важнейший этап сельскохозяйственных работ. Аграрные предприятия ведут активную работу по привлечению сотрудников для посевных работ. С точки зрения конкретных профессий, организации из агропромышленного комплекса нуждаются в водителях различных рабочих машин. Например, по данным платформы, количество вакансий машиниста выросло вдвое (+93%), тракториста - в 1,7 раза (+75%). Высокая потребность также в инженерах (+46%) и агрономах (+42%).

В Екатеринбурге и Челябинске аграрные предприятия интересуются машинистами (в четыре и в три раза чаще, чем в марте прошлого года соответственно), в Красноярске и Уфе - трактористами (в три раза соответственно), а в Саратове и Набережных Челнах - в разнорабочих (в четыре и в два раза соответственно).

Посевная и зарплаты

Медианная зарплата для отрасли по всей стране составляет 40 000 рублей, ее размер увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом. На большие суммы могут претендовать машинисты (50 000 рублей), трактористы (47 500 рублей) и агрономы (40 000 рублей).

Соискатели также стали чаще интересоваться вакансиями в агропромышленном секторе - годовая динамика составляет 26%. Наибольшая активность распределилась между вакансиями садовника, тракториста и машиниста: по данным платформы "Авито", годовой рост интереса составляет 59%, 39% и 29%, соответственно.