Россиянка рассказала об изменениях в отношении к русским в Словении

Россиянка рассказала, как за последние несколько недель изменилось отношение к русским в Европе. На своем канале в «Яндекс.Дзен» девушка заявила, что в Словении к гражданам России стали проявлять повышенный интерес, а местные жители стремятся поддержать граждан РФ.

Юлиана уехала вместе с мужем и детьми в Словению в 2020 году. Сейчас семья живет в Любляне. Она отметила, что в последние несколько недель иностранцы стали больше обращать внимания на русских.

«Стоит только заговорить по-русски, как тут же к нам подходят незнакомцы и спрашивают, как у нас дела, интересуются причинами, по которым уехали из России», — рассказала девушка.

Также россиянка рассказала, что в свете происходящих событий словенцы сразу же предлагают русским помощь. Елена отметила, что в Любляне кроме коренного населения живет много белорусов, итальянцев и немцев — они положительно относятся к россиянам, отделяя «политиков от обычных граждан».

Также Юлиана отметила, что еще ни разу не столкнулась с негативными высказываниями, озлобленностью или ненавистью со стороны словенцев по отношению к ее семье или русскому народу в целом.

«Нам, как и любым другим приезжим, и рады и не рады одновременно. Ведь, если приезжаешь как турист, то намерен тратить деньги, то есть пополняешь государственную казну. Если же приехал на заработки, то создаешь конкуренцию», — отметила она.

Однако Юлиана рассказала и один отрицательный момент — по словам ее знакомых, стали встречаться объявления по сдаче жилья в аренду с пометкой, что русским, украинцам и белорусам квартира не сдается.