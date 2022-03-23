Кто виноват в повышении цен?

В связи с санкциями против России, цены на товары в магазинах зачастую пробивают дыру в бюджете обычного гражданина. Однако, мало кто знает, что торговые сети сами же и поднимают цены, наблюдая резкий спрос на старые товары.

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Как сообщает источник «Известия», цены на товары возросли в среднем на 30%. При чем на товары, которые оставались на складе. В некоторые магазины поставок новых товаров нет, а некоторые пользуются ситуацией.

Так цены на обувь поднялись в два раза, салоны связи подняли стоимость смартфонов и других гаджетов на 15-20 тысяч, а люксовая зарубежная косметика и парфюмерия подорожала на 20%. Таким же образом действуют и продуктовые магазины.