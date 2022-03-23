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57 минут назад

Талибы запретили девочкам ходить в школу

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Талибы запретили девочкам ходить в школу
Фото: ReutersReuters

Министерство образования Афганистана, которое было реформировано радикальным движением «Талибан» (запрещенная в РФ организация), не разрешает девочкам средних и старших классов посещать школу, сообщил местный телеканал Ariana News.

Согласно распоряжению министерства, «средние и старшие школы для девочек будут закрыты до дальнейшего уведомления». С началом учебного года в школу смогут ходить только девочки до шестого класса.

Причиной такого решения стало несоответствие школьной формы нормам мусульманских правил и обычаев — шариата.В ведомстве отметили, если форма для девочек с седьмого по двенадцатый класс будет разработана в соответствии с шариатом, национальной традицией и культурой, то талибы откроют школы и для них.

Ранее «Талибан» официально запретил показ в Афганистане любых иностранных сериалов. Как отметили афганские СМИ, запрет на иностранные сериалы равносилен прекращению телевизионного вещания. «В Афганистане нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные. Это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры», — заключил один из участников встречи с талибами.

В декабре прошлого года Министерство исламской ориентации Афганистана утвердило новые правила, согласно которым в стране теперь нельзя слушать музыку в машинах. Указание существует в письменном виде, его положения доведены до водителей. Помимо этого, теперь запрещено возить в машинах женщин без хиджаба.

Общество,Талибан,
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