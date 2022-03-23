Кому достанутся роли Чулпан Хаматовой в московских театрах

Многие столичные театры не собираются убирать из репертуара популярные постановки, в которых принимала участие уехавшая из России Чулпан Хаматова. Режиссеры уже нашли достойную замену актрисе.

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Хаматова состоит в труппе театра «Современник» с 1998 года. Также она активно сотрудничала с Театром Наций. Худрукам пришлось экстренно искать сменщиц актрисе.

В московском Театре Наций в спектакле «Мастер и Маргарита» роль Чулпан отошла актрисе Марине Александровой. В ближайшие месяцы это представление показывать не будут, но в будущем именно Александрова сыграет вместо Хаматовой.

Помимо этого, роль в спектакле «Рассказы Шукшина» досталась Наталье Ноздриной. Представление состоится 11 апреля. Некоторые из постановок убрали в связи с отъездом основательницы благотворительного фонда «Подари жизнь». Среди них «Иранская конференция» драматурга Ивана Вырыпаева, где одна из ролей была у Чулпан, сообщает «Комсомольская правда».