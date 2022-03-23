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16 минут назад

Вьетнамская компания приостановила полеты из Москвы

Елена Прошина

Одна из немногих авиакомпаний, продолжающих полеты в Россию - Vietnam Airlines, приостановила перевозки по маршруту ХанойМосква — Ханой. Это связано с необходимостью пересмотра процедур страхования самолетов. Об этом сообщает вьетнамское агентство VNA.

Вьетнамская компания приостановила полеты из Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что полеты приостановят с 25 марта до особого распоряжения. В авиакомпании отметили, что сожалеют о ситуации. Пассажирам вернут стоимость билетов на отмененный рейсы в полном объеме. Также возможно перенести путешествие на период, когда полеты в Москву возобновятся, пишут РИА Новости.

Два месяца назад Vietnam Airlines возобновила полеты в Москву после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Рейсы выполняются один раз в неделю.

Ранее заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока, директор Института Хо Ши Мина СПбГУ Владимир Колотов заявлял, что российские туристы могли бы заменить отдых в Европе путешествиями во Вьетнам. Эта дружественная нам страна всегда с нетерпением ждет российских туристов. Местные жители знают русский язык. Также Вьетнам входит в число стран, где можно расплачиваться картой «Мир», а при желании можно добавить и карту системы Union Pay.

Общество,Владимир Колотов,
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