Вьетнамская компания приостановила полеты из Москвы

Одна из немногих авиакомпаний, продолжающих полеты в Россию - Vietnam Airlines, приостановила перевозки по маршруту Ханой — Москва — Ханой. Это связано с необходимостью пересмотра процедур страхования самолетов. Об этом сообщает вьетнамское агентство VNA.

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Уточняется, что полеты приостановят с 25 марта до особого распоряжения. В авиакомпании отметили, что сожалеют о ситуации. Пассажирам вернут стоимость билетов на отмененный рейсы в полном объеме. Также возможно перенести путешествие на период, когда полеты в Москву возобновятся, пишут РИА Новости.

Два месяца назад Vietnam Airlines возобновила полеты в Москву после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Рейсы выполняются один раз в неделю.