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1 час назад

Крым и Донбасс свяжут транспортным коридором

Lenta.ruLenta.ru

Заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов рассказал, что Крым и Донбасс свяжут транспортным коридором. Его слова передает РИА Новости.

Крым и Донбасс свяжут транспортным коридором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как предположил Степанов, это произойдет после того, как российские военные возьмут под контроль трассу от Крыма до Мариуполя. По словам замполпреда, с учетом наличия Крымского моста Крым станет транзитной территорией между Кавказским регионом и портами Северного Причерноморья, а также соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины.

Ранее Степанов также рассказал о планах восстановить транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью.

Общество,Кирилл Степанов,
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