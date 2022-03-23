Крым и Донбасс свяжут транспортным коридором

Как предположил Степанов, это произойдет после того, как российские военные возьмут под контроль трассу от Крыма до Мариуполя. По словам замполпреда, с учетом наличия Крымского моста Крым станет транзитной территорией между Кавказским регионом и портами Северного Причерноморья, а также соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины.