Биолог озвучил сроки начала новой волны коронавируса в России

— Только что у нас прошла волна «омикрона». Тот спад заболеваемости COVID-19, который мы наблюдаем, объясняется тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Пока «омикрону» не за кого «зацепиться»: в России не осталось людей, которые могут заразиться им, — пояснил ученый.