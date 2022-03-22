Bloomberg: Google начала вывозить сотрудников из офиса в РФ

Американская корпорация Google начала вывозить сотрудников из своего единственного в РФ офиса в Москве, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

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В Google предполагают, что противостояние российских властей с видеохостингом Youtube могут стать причиной прекращения деятельности компании в РФ.

Агентство ознакомилось с внутренним документом Google, в котором сообщается, что работу компании в РФ могут запретить из-за ограничительных действий Youtube в отношении видеоканала Минобороны РФ. Хостинг удалил несколько видеозаписей ведомства, а затем ограничил ему возможность публикации новых роликов на 7 дней.

В московском офисе Google работают 244 человека.