В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: Google начала вывозить сотрудников из офиса в РФ

Вероника Полынина

Американская корпорация Google начала вывозить сотрудников из своего единственного в РФ офиса в Москве, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Google начала вывозить сотрудников из офиса в РФ
Фото: ReutersReuters

В Google предполагают, что противостояние российских властей с видеохостингом Youtube могут стать причиной прекращения деятельности компании в РФ.

Агентство ознакомилось с внутренним документом Google, в котором сообщается, что работу компании в РФ могут запретить из-за ограничительных действий Youtube в отношении видеоканала Минобороны РФ. Хостинг удалил несколько видеозаписей ведомства, а затем ограничил ему возможность публикации новых роликов на 7 дней.

В московском офисе Google работают 244 человека.

В Совфеде допустили запрет VPN в России

На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Google «прекратить распространение угроз» в адрес россиян в Youtube. В ведомстве заявили, что «действия администрации Youtube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан». В РКН добавили, что американские соцсети стали платформами для «информационных атак на Россию». В Госдуме не исключили блокировки видеохостинга в ближайшее время.

Общество,Минобороны России,Роскомнадзор,Google,Совет Федерации,Госдума,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители