Bloomberg: Google начала вывозить сотрудников из офиса в РФ

Американская корпорация Google начала вывозить сотрудников из своего единственного в РФ офиса в Москве, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
В Google предполагают, что противостояние российских властей с видеохостингом Youtube могут стать причиной прекращения деятельности компании в РФ.
Агентство ознакомилось с внутренним документом Google, в котором сообщается, что работу компании в РФ могут запретить из-за ограничительных действий Youtube в отношении видеоканала Минобороны РФ. Хостинг удалил несколько видеозаписей ведомства, а затем ограничил ему возможность публикации новых роликов на 7 дней.
В московском офисе Google работают 244 человека.
На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Google «прекратить распространение угроз» в адрес россиян в Youtube. В ведомстве заявили, что «действия администрации Youtube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан». В РКН добавили, что американские соцсети стали платформами для «информационных атак на Россию». В Госдуме не исключили блокировки видеохостинга в ближайшее время.