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41 минуту назад

Раскрыт процент отказавшихся снимать маски россиян

МослентаМослента

Не менее 40 процентов россиян рассказали, что продолжат носить маски в транспорте и общественных местах до конца весны. Данные раскрыл ТАСС со ссылкой на исследование Rambler&Co.

Раскрыт процент отказавшихся снимать маски россиян
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Некоторые респонденты, отказавшиеся снимать средства защиты, отметили, что ношение масок повышает шансы избежать не только заражения коронавирусом, но и другими инфекционными заболеваниями, распространяющимися весной.

Ранее о намерении носить средство защиты после снятия ограничений заявил каждый девятый москвич. Масочный режим в Москве стал необязательным с 15 марта. По словам мэра Сергея Собянина, меру безопасности отменили на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

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