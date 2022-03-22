Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете»

Официальное письменное предупреждение вынесено редакции и учредителю издания "Новая газета" за отсутствие маркировки НКО-иноагента в опубликованном материале. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора во вторник.

"Роскомнадзор вынес редакции и учредителю издания "Новая газета" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации . На сайте электронного периодического издания "Новая газета" размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки, что является нарушением ст. 4 закона РФ "О средствах массовой информации", - указано в сообщении.

Роскомнадзор также потребовал от издания незамедлительно отредактировать указанный материал в соответствии с законодательством РФ и проинформировать об этом. "Обращаем внимание, что, согласно ст. 16 закона РФ "О средствах массовой информации", неоднократные нарушения редакцией требований закона и наличие соответствующих письменных предупреждений Роскомнадзора в течение двенадцати месяцев за злоупотребление свободой массовой информации являются основанием для прекращения судом деятельности такого СМИ", - подчеркнули в ведомстве.