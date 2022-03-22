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27 минут назад

Роскомнадзор вынес "Новой газете" предупреждение за отсутствие маркировки НКО-иноагента

ТАССТАССиещё 7

Официальное письменное предупреждение вынесено редакции и учредителю издания "Новая газета" за отсутствие маркировки НКО-иноагента в опубликованном материале. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора во вторник.

Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете»
Фото: ТАССТАСС

"Роскомнадзор вынес редакции и учредителю издания "Новая газета" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. На сайте электронного периодического издания "Новая газета" размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки, что является нарушением ст. 4 закона РФ "О средствах массовой информации", - указано в сообщении.

Роскомнадзор также потребовал от издания незамедлительно отредактировать указанный материал в соответствии с законодательством РФ и проинформировать об этом. "Обращаем внимание, что, согласно ст. 16 закона РФ "О средствах массовой информации", неоднократные нарушения редакцией требований закона и наличие соответствующих письменных предупреждений Роскомнадзора в течение двенадцати месяцев за злоупотребление свободой массовой информации являются основанием для прекращения судом деятельности такого СМИ", - подчеркнули в ведомстве.

Общество,Роскомнадзор,
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