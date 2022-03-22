Раскрыт простой способ всегда одеваться стильно

Модный редактор журнала Glamour Чарли Тизер раскрыла простой способ всегда одеваться стильно, применяя при создании образов «принцип бутерброда». Соответствующая статья появилась на сайте издания.

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Тизер заявила, что данный метод заключается в гармоничном сочетании вещей и помогает правильно комбинировать предметы гардероба. Эксперт также отметила, что его суть точнее всего передала создательница модного контента Лидия Томлинсон.

«Представьте бутерброд: у него есть хлеб сверху, хлеб снизу и начинка в середине. Это, в свою очередь, создает сбалансированный состав. Те же правила можно применить и к вашей одежде», — объяснила блогерша.

В качестве примера инфлюэнсер представила неудачный, на ее взгляд, наряд в оттенках серого, скомпонованный из пальто-оверсайз, широких брюк и свитера свободного кроя. Затем она исправила ошибки в образе, заменив брюки на легинсы.

Кроме того, Томлинсон продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) «принцип бутерброда» применительно к цветовой гамме. Она показывала разницу между полностью нейтральным нарядом с массивными черными ботинками и тем же образом с продуманным добавлением черных аксессуаров.