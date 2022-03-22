Куда трудоустроят сотрудников ушедших из России компаний

Сервис по трудоустройству Superjob разработал программу обмена кадрами для компаний. Таким способом предлагается решить проблему, связанную с уходом из России зарубежных организаций. Их сотрудников, которые рискуют остаться без работы, можно будет трудоустроить на отечественные предприятия, хотя бы на время, пишет "Коммерсантъ".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Александр Демьянчук/ТАСС

Согласно разработанному проекту, компании, приостановившие деятельность в России, будут предоставлять перечень свободных специалистов, а другие организации, испытывающие нехватку кадров, смогут взять к себе этих работников. Причем кадровый обмен возможен между разными сегментами рынка.

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"В первую очередь, конечно, это рассчитано на сети, которые объявляют о простое или даже об уходе из России, приостановке бизнес-процессов. С одной стороны, в штате остается большое количество людей, а с другой — эти люди могут искать подработку и в других сетях, которые продолжают функционировать", — сказала официальный представитель сервиса SuperJob Наталья Ильченко.

Она добавила, что компании сейчас не стремятся расставаться с сотрудниками навсегда, потому что помнят свои ошибки во время пандемии. Ряд предприятий тогда "в истерике уволили многих людей и потом довольно тяжело восстанавливали свою численность и набирали штат", напомнила Ильиченко.

Одними из первых бутики в России закрыли модные бренды класса люкс — Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel, Balenciaga. Опытные консультанты, работавшие там, смогут легко найти вакансии в магазинах других брендов, отмечает основатель магазина 21 Shop и бренда "Запорожец Heritage" Михаил Лабахуа.

"Западные бренды много лет выстраивали то, к чему пришли, поэтому там есть довольно большой опыт, который неплохо применять к растущему бизнесу. Человек, который работал в сегменте люкс или с какими-то дорогими марками, как правило, довольно развит", — сказал Лабахуа.

Заместитель гендиректора по правовым вопросам кадрового холдинга "Анкор" Снежана Пенцова пояснила, что сотрудники могут остаться в организации, приостановившей деятельность, а в другую устроиться по совместительству.

"Иметь несколько контрактов — это нормальная практика. Если они хотят трудиться на новом месте, то могут продолжать это делать сколько угодно. Если есть желание перейти в штат, и компания готова будет их взять к себе на постоянку, тогда им придется уволиться с предыдущего места", — отметила Пенцова.