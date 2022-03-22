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23 минуты назад

Куда трудоустроят сотрудников ушедших из России компаний

Мария Иванова

Сервис по трудоустройству Superjob разработал программу обмена кадрами для компаний. Таким способом предлагается решить проблему, связанную с уходом из России зарубежных организаций. Их сотрудников, которые рискуют остаться без работы, можно будет трудоустроить на отечественные предприятия, хотя бы на время, пишет "Коммерсантъ".

Куда трудоустроят сотрудников ушедших из России компаний
Фото: Александр Демьянчук/ТАССАлександр Демьянчук/ТАСС

Согласно разработанному проекту, компании, приостановившие деятельность в России, будут предоставлять перечень свободных специалистов, а другие организации, испытывающие нехватку кадров, смогут взять к себе этих работников. Причем кадровый обмен возможен между разными сегментами рынка.

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"В первую очередь, конечно, это рассчитано на сети, которые объявляют о простое или даже об уходе из России, приостановке бизнес-процессов. С одной стороны, в штате остается большое количество людей, а с другой — эти люди могут искать подработку и в других сетях, которые продолжают функционировать", — сказала официальный представитель сервиса SuperJob Наталья Ильченко.

Она добавила, что компании сейчас не стремятся расставаться с сотрудниками навсегда, потому что помнят свои ошибки во время пандемии. Ряд предприятий тогда "в истерике уволили многих людей и потом довольно тяжело восстанавливали свою численность и набирали штат", напомнила Ильиченко.

Одними из первых бутики в России закрыли модные бренды класса люкс — Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel, Balenciaga. Опытные консультанты, работавшие там, смогут легко найти вакансии в магазинах других брендов, отмечает основатель магазина 21 Shop и бренда "Запорожец Heritage" Михаил Лабахуа.

"Западные бренды много лет выстраивали то, к чему пришли, поэтому там есть довольно большой опыт, который неплохо применять к растущему бизнесу. Человек, который работал в сегменте люкс или с какими-то дорогими марками, как правило, довольно развит", — сказал Лабахуа.

Заместитель гендиректора по правовым вопросам кадрового холдинга "Анкор" Снежана Пенцова пояснила, что сотрудники могут остаться в организации, приостановившей деятельность, а в другую устроиться по совместительству.

"Иметь несколько контрактов — это нормальная практика. Если они хотят трудиться на новом месте, то могут продолжать это делать сколько угодно. Если есть желание перейти в штат, и компания готова будет их взять к себе на постоянку, тогда им придется уволиться с предыдущего места", — отметила Пенцова.

Как сообщалось ранее, в российских подразделениях зарубежных компаний, которые временно или окончательно ушли с рынка в РФ, работают около 200 тысяч человек. Многие из них пока сохраняют свои места и получают зарплату, несмотря на простой. Эксперты не исключают, что этих работников будут сокращать — в случае, если предприятие решит полностью сворачивать свою деятельность в стране.

Общество,Коммерсант,Chanel,
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