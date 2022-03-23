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1 час назад

На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли черный ящик

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Спасатели обнаружили один из бортовых самописцев пассажирского самолета Boeing 737, который разбился на юге Китая недалеко от города Гуанчжоу в провинции Гуандун.

Спасатели обнаружили черный ящик потерпевшего крушение Boeing 737 в Китае
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Об этом ТАСС со ссылкой на китайское агентство Синьхуа.

"Представитель авиакомпании China Eastern Airlines при группе спасателей на месте катастрофы сообщил Синьхуа о том, что черный ящик самолета уже обнаружен", - говорится в сообщении.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился на юге Китая 21 марта. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Официальных сведений о погибших и пострадавших в результате происшествия также на данный момент нет. Как заявил авиационный эксперт Ван Янъань, к крушению воздушного судна мог привести отказ двигателя. При этом он подчеркнул, что делать какие-либо выводы пока еще рано, так как для этого необходимо расшифровать показания черных ящиков.

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