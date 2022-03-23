Спасатели обнаружили черный ящик потерпевшего крушение Boeing 737 в Китае

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился на юге Китая 21 марта. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Официальных сведений о погибших и пострадавших в результате происшествия также на данный момент нет. Как заявил авиационный эксперт Ван Янъань, к крушению воздушного судна мог привести отказ двигателя. При этом он подчеркнул, что делать какие-либо выводы пока еще рано, так как для этого необходимо расшифровать показания черных ящиков.