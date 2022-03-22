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39 минут назад

Израиль смягчил коронавирусные ограничения для туристов

Lenta.ruLenta.ru

Власти Израиля отменили большинство антикоронавирусных мер для местных жителей и иностранных туристов, в том числе россиян. О смягчении ограничений сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Израиль смягчил коронавирусные ограничения для туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь для заселения в отели и посещения ресторанов, магазинов и других общественных мест путешественникам больше не нужно предоставлять «зеленый паспорт» — пропуск, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19. Данный документ потребуется только при посещении мероприятий «с повышенным риском», например, на торжествах или вечеринках с большим количеством человек.

Также специалисты АТОР напомнили, что с 1 марта Израиль полностью открылся для отечественных туристов, вне зависимости от статуса вакцинации. Для въезда в страну необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов и заполненную за 48 часов до вылета декларацию здоровья.

По прибытии путешественники также должны пройти повторное ПЦР-исследование за свой счет. Тест обойдется в 80 шекелей (2,5 тысячи рублей) при оплате заранее или 115 шекелей (3,7 тысячи рублей) при оплате наличными в аэропорту. На период ожидания результатов анализа все туристы должны отправиться на 24-часовой карантин.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших российских перевозчиков, авиакомпания «Азимут», получил новые допуски на международные рейсы. Допуск получен к выполнению полетов по десяти зарубежным направлениям: ОАЭ, Турция, Египет, Израиль, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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