Россияне начали массово отказываться от отпуска в Крыму

Из-за закрытия аэропортов на юге России число бронирования туров в Крым сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, путешественники также начали массово отказываться от отпуска в ряде курортных городов — речь идет об Анапе и Геленджике. Эксперты отмечают, что сейчас наблюдается снижение спроса на короткие поездки длительностью менее шести дней, которые обычно популярны у туристов в период майских праздников.