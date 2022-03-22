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21 минуту назад

Редкого леопарда заметили в Дагестане впервые за семь лет

Lenta.ruLenta.ru

В Дагестане впервые за последние семь лет заметили переднеазиатского леопарда. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на данные Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Редкого леопарда заметили в Дагестане впервые за семь лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запечатлеть редкого краснокнижного хищника удалось при помощи фотоловушки, установленной в природном парке «Хунзахский». Внимание на снимок обратил местный охотовед в начале марта.

Как отмечает портал, последние документальные подтверждения пребывания данного вида леопарда на территории Дагестана относятся к 1981 году — тогда в Гумбетовском районе республики был убит взрослый самец. В 2015-м же житель Тляратинского района смог сфотографировать хищника на камеру мобильного телефона. После этого никаких доказательств того, что эти животные по-прежнему обитают в регионе, получить не удавалось.

Переднеазиатский леопард, известный также как кавказский барс, был широко распространен в горах Кавказа до 1950-х годов. Затем из-за деятельности человека число этих хищников резко сократилось. В настоящее время ученые работают над восстановлением популяции данных животных до уровня не менее 50 особей.

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