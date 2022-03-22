ВЦИОМ: более половины россиян считают себя метеозависимыми

Более половины опрошенных россиян (57%) называют себя метеозависимыми. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных во вторник.
"Более половины россиян могут назвать себя метеозависимыми (57%). Метеочувствительность у наших сограждан проявляется в виде головных болей и головокружения (32%). Чаще зависимостью от смены погоды страдают женщины (43% против 18% среди мужчин). Четверть опрошенных ощущают мышечную и суставную боль (23%). На эти симптомы чаще жалуются представители старшего поколения (30% против 15% среди 18-24-летних)", - говорится в сообщении.
Еще 12% респондентов жалуются на апатию и плохое настроение. У 43% россиян нет никаких признаков ухудшения самочувствия при резком изменении погоды.
Ежедневно обращаются к прогнозам погоды 57% опрошенных, не пользуются ими 12% россиян. Основным источником информации о погоде является интернет, его назвали 82% россиян. Еще 30% смотрят прогнозы по телевизору, а 7% ориентируются на собственное самочувствие.
"Вне зависимости от источников получения информации о погоде россияне в той или иной степени считают метеопрогнозы точными (84% среди следящих за ними). Чаще позитивную оценку им дает молодежь 18-24 лет (97%). Другого мнения придерживаются 12% опрошенных", - сообщается на сайте ВЦИОМ.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 марта 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.