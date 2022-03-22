ВЦИОМ: более половины россиян считают себя метеозависимыми

"Более половины россиян могут назвать себя метеозависимыми (57%). Метеочувствительность у наших сограждан проявляется в виде головных болей и головокружения (32%). Чаще зависимостью от смены погоды страдают женщины (43% против 18% среди мужчин). Четверть опрошенных ощущают мышечную и суставную боль (23%). На эти симптомы чаще жалуются представители старшего поколения (30% против 15% среди 18-24-летних)", - говорится в сообщении.