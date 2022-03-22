Машков потребовал от дочери срочно вернуться в Россию из США

Дочь российского актера Владимира Машкова Мария рассказала в интервью CNN, что в недавнем разговоре отец потребовал от нее вернуться из США, где она приживает уже несколько лет, обратно в Россию и «просить прощение за предательство».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерьми, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом», — цитирует Машкову «СтарХит».

Мария подчеркнула, что в отличие от своего отца не поддерживает спецоперацию на Украине.