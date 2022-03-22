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1 час назад

Машков потребовал от дочери срочно вернуться в Россию из США

Елена Прошина

Дочь российского актера Владимира Машкова Мария рассказала в интервью CNN, что в недавнем разговоре отец потребовал от нее вернуться из США, где она приживает уже несколько лет, обратно в Россию и «просить прощение за предательство».

Машков потребовал от дочери срочно вернуться в Россию из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерьми, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом», — цитирует Машкову «СтарХит».

Мария подчеркнула, что в отличие от своего отца не поддерживает спецоперацию на Украине.

Ранее Владимир Машков выступил на концерте в «Лужниках» в поддержку спецоперацию РФ на Украине. Актер зачитал со сцены стихотворение Федора Тютчева «Напрасный труд». По его словам, оно не теряют актуальности и 155 лет спустя. Машков назвал «холопами» людей, осуждающих действия российских солдат и офицеров на территории Украины.

Общество,Федор Тютчев,Владимир Машков,
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