Машков потребовал от дочери срочно вернуться в Россию из США

Дочь российского актера Владимира Машкова Мария рассказала в интервью CNN, что в недавнем разговоре отец потребовал от нее вернуться из США, где она приживает уже несколько лет, обратно в Россию и «просить прощение за предательство».
«Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерьми, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом», — цитирует Машкову «СтарХит».
Мария подчеркнула, что в отличие от своего отца не поддерживает спецоперацию на Украине.
Ранее Владимир Машков выступил на концерте в «Лужниках» в поддержку спецоперацию РФ на Украине. Актер зачитал со сцены стихотворение Федора Тютчева «Напрасный труд». По его словам, оно не теряют актуальности и 155 лет спустя. Машков назвал «холопами» людей, осуждающих действия российских солдат и офицеров на территории Украины.