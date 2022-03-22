В России стартовал сбор «Сильных идей для нового времени»

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная второму форуму «Сильные идеи для нового времени», который запланирован на лето 2022 года. Он направлен на поиск сильных идей, которые способны внести значимый вклад в развитие страны и помочь в достижении национальных целей развития. Участники конференции обсудили, какие изменения произойдут в этом году в темах и направлениях форума, поговорили о подготовке и этапах его проведения.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Ирина Бужор / Коммерсантъ

В рамках первого форума на краудплатформе было зарегистрировано 220 тысяч участников, гражданами было представлено более 15 тыс. идей, около 1000 проектов было поддержано на федеральном уровне, регионами, институтами развития, корпорациями и бизнесом. В этом году краудплатформа работает больше 2-х недель, и сейчас на ней зарегистрировано уже более 2 тысяч участников и более 1200 идей, рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Видео дня

«Время у нас новое, причем не только у нас стране, оно новое для всего мира. Это касается не только геополитики, это касается тектонических изменений, которые сейчас начинают происходить в экономике, на отдельных рынках, в культуре, науке. Мы в начале очень большого пути в перед», — отметил помощник президента РФ, председатель организационного комитета Максим Орешкин.

По его словам, с точки зрения самореализации людей — это время больших возможностей, потому что в одной точке сошлись потребность в новых идеях и условия для их реализаций. Маловероятно, в ближайшие годы мы снова увидим настолько благоприятные условия для реализации новых проектов, считает Орешкин.

«Мне кажется, в этом году форум пройдет особенно успешно. Мы увидим большое количество новых идей, которые будут направлены на то, чтобы менять населенные пункты РФ, страну в целом, отрасли, влиять на то, что происходить в мире», — подчеркнул помощник президента РФ.

Сначала экспертный совет отберет 1000 самых интересных идей, затем из них выберут 100 самых перспективных. Финальная точка форума — летние очные мероприятия, где те 10 идей, которые получат наибольшее одобрение экспертной группы, будут представлены президенту России Владимиру Путину. Максим Орешкин уверен, что все самые удачные идеи будут реализованы.