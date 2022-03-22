В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
24 минуты назад

В Роспатент подали заявку на регистрацию замены IKEA

МослентаМослентаиещё 1

Новую компанию «ИДЕЯ», призванную заменить популярную сеть магазинов IKEA, могут зарегистрировать в Роспатенте. Заявку подал директор компании «Люксорта-Сервис» Константин Куккоев, передает радиостанция «Говорит Москва».

В Роспатент подали заявку на регистрацию замены IKEA
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Ранее Куккоев подал в суд на IKEA, потребовав от компании квадриллион рублей за приостановку деятельности в России. По его мнению, этой суммой можно компенсировать срыв работы его дизайн-студии.

Предприниматель отметил, что после получения денег он планирует запустить «ИДЕЮ».

«IKEA закрылась, и возникли определенные проблемы в бизнесе. Я был сильно разочарован их уходом и подал иск на них. Я решил зарегистрировать такую марку и на выигранные деньги запустить производство, чтобы был полный аналог, чтобы было российское производство мебели. Выиграть я планирую, может быть, не ту сумму, которую заявляю, но очень близкую к ней», — пояснил Куккоев.

С 4 марта IKEA заявила о закрытии на неопределенный срок магазинов на территории России. Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Владимир Миловидов предположил, что компания может вернуться на отечественный рынок к лету.

Последние новости
Общество,Владимир Миловидов,Роспатент,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители