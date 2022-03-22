В Роспатент подали заявку на регистрацию замены IKEA

«IKEA закрылась, и возникли определенные проблемы в бизнесе. Я был сильно разочарован их уходом и подал иск на них. Я решил зарегистрировать такую марку и на выигранные деньги запустить производство, чтобы был полный аналог, чтобы было российское производство мебели. Выиграть я планирую, может быть, не ту сумму, которую заявляю, но очень близкую к ней», — пояснил Куккоев.