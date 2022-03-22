В Роспатент подали заявку на регистрацию замены IKEA

Новую компанию «ИДЕЯ», призванную заменить популярную сеть магазинов IKEA, могут зарегистрировать в Роспатенте. Заявку подал директор компании «Люксорта-Сервис» Константин Куккоев, передает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее Куккоев подал в суд на IKEA, потребовав от компании квадриллион рублей за приостановку деятельности в России. По его мнению, этой суммой можно компенсировать срыв работы его дизайн-студии.
Предприниматель отметил, что после получения денег он планирует запустить «ИДЕЮ».
«IKEA закрылась, и возникли определенные проблемы в бизнесе. Я был сильно разочарован их уходом и подал иск на них. Я решил зарегистрировать такую марку и на выигранные деньги запустить производство, чтобы был полный аналог, чтобы было российское производство мебели. Выиграть я планирую, может быть, не ту сумму, которую заявляю, но очень близкую к ней», — пояснил Куккоев.
С 4 марта IKEA заявила о закрытии на неопределенный срок магазинов на территории России. Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Владимир Миловидов предположил, что компания может вернуться на отечественный рынок к лету.