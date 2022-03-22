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19 минут назад

95-летняя королева Елизавета II открыла собственный бизнес

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Монаршая особа будет выпускать необычный продукт.

95-летняя королева Елизавета II открыла собственный бизнес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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Елизавета II несмотря на возраст, проблемы со здоровьем и плотный график нашла дополнительный источник дохода. Известно, что королева производит собственный кетчуп и парфюм для собак, а теперь будет выпускать еще один полезный для хозяек продукт.

Ее Величество запустила линию средств для мытья посуды под королевским брендом Sandringham Royal Estate, названным в честь ее поместья Сандрингем. Королевский биограф Гарри Маунт утверждает, что продукт выбран не случайно. Как оказалось, монаршая особа обожает сама мыть посуду, хоть и делает это нечасто.

Чистящее средство пока доступно только в объеме 500 мл и стоит около двух тысяч рублей. Примечательно, что линия выпущена в сотрудничестве с Norfolk Natural Living, чтобы создать средство для мытья посуды с использованием растительных компонентов всего в 10 милях от поместья.

Ранее стало известно, что Елизавета II сменила место жительства — она больше не живет в Букингемском дворце. Об этом читайте здесь.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

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