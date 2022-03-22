«Раздваивается антициклон, одна часть уходит в западную Европу, другая в Казахстан. Сам циклон начинает двигаться через Санкт-Петербург на Москву и дальше в Поволжье и в его тыловой части разыграется самая неприятная непогода. И это великолепие, которое сейчас балует нас в центре России, до +12 градусов днем, подойдет к концу в пятницу. На первый план выйдет понижение температуры, придет мокрый снег и очень сильный северо-западный и северный ветер, почти штормовой, до 15-20 м/с. При таких порывах температура будет ощущаться как минусовая. Самые сильные непогодные явления ожидаются в воскресенье, в Москве ночью -4, -5, днем +2, +4, в Ярославле, Костроме, возможно, будет на 2-3 градуса похолоднее, в Туле и Рязани на 1-2 градуса потеплее», — подчеркнул Александр Шувалов.